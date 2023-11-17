В Минобороны РФ сообщили о пресечении удара ракет «Нептун» по Крыму

Министерство обороны России сообщило, что около 10:40 по московскому времени была пресечена попытка Украины совершить атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам в Крыму.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.

До этого губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Позднее он отметил, что в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«По предварительным данным в акватории над Северным молом сбито 2 воздушных цели», — рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что спасатели не зафиксировали повреждений городской инфраструктуры. Позднее воздушная тревога в городе была отменена.

9 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявлял, что над морем военные уничтожили воздушную цель.

Ранее система ПВО уничтожила три беспилотника над Смоленской областью.