В Кремле предсказали, какой будет Россия через 10 лет

Турбулентность в мире в ближайшее десятилетие может только возрасти, но Россия в любом случае станет сильнее и богаче. Такой прогноз высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков студенческому информационному каналу «МГИМО 360», передает ТАСС.

Он отметил, что коллективный Запад будет «руками и ногами» хвататься за свое упущенное лидерство. США и ЕС не будут гнушаться ничем, чтобы не отпустить свое ускользающее главенство, что чревато различными конфликтами.

На вопрос, какой будет Россия через 10 лет, пресс-секретарь президента предрек, что страна должна стать «сильнее, мудрее и богаче».

Также Песков заявил, что в военное время необходимы правила, неприемлемые в мирное время. Он подчеркнул, что сейчас они должны являться обязательным атрибутом.

Накануне в Кремле оценили отношения КНР и РФ после встречи Си Цзиньпина и Байдена.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.