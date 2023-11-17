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В Кремле предсказали, какой будет Россия через 10 лет

Песков заявил, что через 10 лет Россия станет сильнее и богаче

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Турбулентность в мире в ближайшее десятилетие может только возрасти, но Россия в любом случае станет сильнее и богаче. Такой прогноз высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков студенческому информационному каналу «МГИМО 360», передает ТАСС.

Он отметил, что коллективный Запад будет «руками и ногами» хвататься за свое упущенное лидерство. США и ЕС не будут гнушаться ничем, чтобы не отпустить свое ускользающее главенство, что чревато различными конфликтами.

На вопрос, какой будет Россия через 10 лет, пресс-секретарь президента предрек, что страна должна стать «сильнее, мудрее и богаче».

Также Песков заявил, что в военное время необходимы правила, неприемлемые в мирное время. Он подчеркнул, что сейчас они должны являться обязательным атрибутом.

Накануне в Кремле оценили отношения КНР и РФ после встречи Си Цзиньпина и Байдена.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.

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