В Ереванском университете произошел взрыв

В здании Ереванского государственного университета произошел пожар, после чего случился взрыв. Об этом «Арменпресс» рассказала пресс-секретарь ЕГУ Кнар Мисакян.

ЧП случилось в одном из помещений подвального этажа 1-го корпуса Ереванского государственного университета. По предварительным данным, в результате инцидента есть погибший.

Кроме того, три человека пострадали. Они госпитализированы, проходят обследование, рассказали в Министерстве здравоохранения.

Пострадавшие были административными работниками, сообщила пресс-секретарь ЕГУ.

По словам Мисакян, предварительная причина пожара в здании вуза — перепады напряжения электроэнергии. В настоящее время пожар потушен.

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