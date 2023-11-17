Синоптик объяснила, чем опасны предстоящие морозы в Москве

Предстоящие морозы, которые ожидаются в Москве в выходные, 18 и 19 ноября, могут быть опасны для растений. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, холода могут повредить исключительно теплолюбивые виды растений, которые еще не укрыты. К ним, например, относятся розы, хризантемы, олеандр, рододендрон.

«Дачникам надо укрыть их прямо сейчас, ждать уже нельзя. До этого их надо было обрезать, а укрывать нужно, как раз когда температура становится отрицательной. Для других растений ничего страшного нет, почва не померзнет так, чтобы пострадали корни или луковицы, все уже в состоянии спячки. А в начале следующей недели и снег выпадет», — сказала синоптик.

Накануне метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов говорил, что в Москве на этой неделе понизилась температура воздуха. Однако, несмотря на морозы, снегопады будут обходить столицу стороной до конца ноября, отмечал он. До конца месяца, по прогнозу синоптика, высота снежного покрова не превысит двух-трех сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отпразднуют День рождения Деда Мороза.