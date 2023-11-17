В Бурятии разрешили эвтаназию безнадзорных животных в ряде случаев

В республике Бурятия приняли закон, разрешающий в ряде случаев эвтаназию бездомных животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное заксобрание.

Согласно закону, отловленное животное без идентификационного жетона или чипа будет помещаться в пункты временного содержания. В течение 30 дней ему будут искать владельцев. При наличии жетона или чипа после трех дней в пункте временного содержания собаку отправят в приют на 60 дней, чтобы найти прежних или новых хозяев. Приюты имеют право содержать безнадзорных животных без ограничений по времени за счет собственных средств.

В пояснительной записке к законопроекту также говорится о том, что, согласно новому закону, допускается умерщвление беспризорных животных, так как действующая сейчас система отлова, стерилизации и вакцинации животного «имеет целый ряд недостатков и требует значительных материальных затрат».

До этого сообщалось, что в Русской православной церкви (РПЦ) негативно оценили законопроект, предоставляющий российским регионам право самостоятельно определять порядок обращения с бродячими животными, известный как проект об эвтаназии бездомных собак.

Ранее депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что сказанные им слова о необходимости отстреливать «бродячих» собак и «ставить к стенке» защитников бездомных животных были произнесены в эмоциональном порыве.