Российские врачи рассказали, как спасли мужчину с вилами в голове

Врачи городской клинической больницы Новосибирска спасли 53-летнего мужчину, которому в голову вонзили вилы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Пациент поступил в медучреждение 3 ноября, ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытые переломы шести ребер. Также у мужчины наблюдались проблемы с легкими. Как пояснили врачи, перед тем, как получить удар вилами в голову, мужчина получил несколько ударов сельскохозяйственным инструментом в грудь.

Медики собрали консилиум, на котором приняли решение извлекать инородное тело по частям, чтобы избежать возможного сильного кровотечения. В начале операции хирурги позвали спасателей, которые распилили инструмент болгаркой, после чего с пациентом работали врачи.

«Первым извлекли зубец, который прошел за глазное яблоко в полость глазницы», — рассказал нейрохирург Антон Пономаренко.

Далее, по словам оперирующего хирурга, он с коллегами извлек второй зубец. Во время этой манипуляции пациент потерял 700 мл крови. После врачи под микроскопом осмотрели рану, но не выявили повреждения жизненно важных структур мозга.

«Ни первый, ни второй зубец не задели жизненно важные участки мозга, хоть и вошли в череп на глубину 11 сантиметров. Повреждение того же ствола головного мозга могло привести к глубокой инвалидизации», — отметили в пресс-службе Минздрава.

Операция длилась 3,5 часа и прошла успешно. Мужчина находится в реанимации. Врачи делают прогнозы, что пациент избежит серьезных последствий травмы.

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