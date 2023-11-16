В Дагестане чиновник лишился кисти из-за взрыва гранаты

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Замглавы администрации городского округа города Буйнакск Гамзат Османов потерял кисть левой руки при взрыве светошумовой гранаты в Дагестане, передает Telegram-канал Shot.

По данным канала, во время взрыва 30-летний Османов находился на цокольном этаже жилого дома. Мужчину доставили в районную больницу, обстоятельства инцидента устанавливаются. Источники сообщают, что взрыв был случайным.

Гамзат Османов был борцом вольного стиля, участвовал в чемпионате мира и Европы. После окончания спортивной карьеры он ушел в политику.

10 ноября в подмосковном Дзержинском мужчина пришел в молельную комнату с похожим на гранату предметом и выдернул чеку.

В конце октября на юге Санкт-Петербурга мужчина принес гранату в ветеринарную клинику и показал боеприпас продавцу.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Челябинске.