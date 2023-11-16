В Астрахани возбудили уголовное после обрушения дома

В Астрахани возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Астраханской области.

Согласно сообщению ведомства, по поручению председателя СК России следственными органами Следственного комитета РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обрушением дома в Астрахани.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что в результате обрушения дома, предварительно, погибла одна женщина.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.