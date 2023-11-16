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«Не поняла, что произошло»: жительница Астрахани рассказала о моменте обрушения жилого дома

Очевидица рассказала, что жильцы рухнувшего в Астрахани дома давно жаловались на трещины

Жительница Астрахани Мила рассказала «Газете.Ru», что в момент обрушения пятиэтажки возвращалась домой и не сразу поняла, что произошло. По ее словам, жильцы частично обрушившегося дома давно жаловались на трещины в здании.

«Обрушились квартиры с пятого по первый этаж между третьим и четвертым подъездами с обратной стороны подъездов. О жертвах пока неизвестно, скорые стоят. Я живу напротив, как раз шла домой. Даже не поняла сразу, что произошло, пока пыль столбом не поднялась и люди во дворе не закричали. Криков не слышно. Жильцы говорят, что да, трещины были давно. Пострадавших не видела. Эвакуировали всех быстро и четко. Паники не было», — сказала она.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы. По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей. По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что в больницах Астрахани подготовлены койки для приема пострадавших при обрушении.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.

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