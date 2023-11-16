Спасатели начали разбирать завалы частично обрушившегося дома в Астрахани

Аварийно-спасательный центр Астрахани и спасатели МЧС начали разбор завалов после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

До этого стало известно, что власти региона исключили версию со взрывом газа при обрушении двух подъездов жилой пятиэтажки.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.