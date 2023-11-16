В Словакии дальнобойщики заблокировали проезд к границе с Украиной

В Словакии дальнобойщики на час заблокировали в Вышне-Немецке проезд личных автомобилей к границе с Украиной, решив таким образом поддержать протест польских коллег, возмущенных послаблениями для украинских водителей большегрузов. Об этом сообщает словацкое издание Teraz.

«Выражаем желание поддержать польских коллег, которые уже несколько дней протестуют против либерализации правил в ЕС для украинских перевозчиков», — заявили в Союзе автомобильный перевозчиков Словакии (UNAS).

Словацкие дальнобойщики угрожают властям Евросоюза, что в дальнейшем полностью перекроют границу с Украиной, если проблема не будет решена.

В начале ноября польские водители объявили о забастовке с перекрытием движения грузового автотранспорта через польско-украинскую границу. Через КПП пропускают только автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом. Забастовка началась из-за льгот, предоставленных украинским водителям, в связи с чем их польские коллеги не выдерживают экономической конкуренции.

Ранее на границе Словакии и Украины выстроилась пробка из грузовиков длиной 25 километров.