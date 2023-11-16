Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге арестовали экс-президента пивоваренной компании «Балтика»

Суд Петербурга арестовал экс-президента компании «Балтика» Дениса Шерстенникова

close
100%
Компания «Балтика»

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова. Об этом сообщили Telegram-канале судебной инстанции.

»<…> суд <…> рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова», — отметили в сообщении, уточнив, что фигурант будет находиться под стражей до 30 декабря.

В пресс-службе рассказали, что Шерстенников просил у судьи домашний арест или залог в 1 млн рублей. При этом свою позицию не высказывал.

16 ноября СК попросил суд арестовать бывших руководителей «Балтики». Шерстенников и бывший вице-президент компании Антон Рогачевский, по версии следствия, обманом приобрели интеллектуальные права стоимостью 295 млн рублей в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко». До этого СМИ сообщили, что руководство «Балтики» задержали из-за действий в интересах датской пивоваренной корпорации Carlsberg.

Ранее Carlsberg подтвердил планы продать российский бизнес до начала июня 2023 года.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий