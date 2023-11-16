В Санкт-Петербурге арестовали экс-президента пивоваренной компании «Балтика»

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова. Об этом сообщили Telegram-канале судебной инстанции.

»<…> суд <…> рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова», — отметили в сообщении, уточнив, что фигурант будет находиться под стражей до 30 декабря.

В пресс-службе рассказали, что Шерстенников просил у судьи домашний арест или залог в 1 млн рублей. При этом свою позицию не высказывал.

16 ноября СК попросил суд арестовать бывших руководителей «Балтики». Шерстенников и бывший вице-президент компании Антон Рогачевский, по версии следствия, обманом приобрели интеллектуальные права стоимостью 295 млн рублей в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко». До этого СМИ сообщили, что руководство «Балтики» задержали из-за действий в интересах датской пивоваренной корпорации Carlsberg.

Ранее Carlsberg подтвердил планы продать российский бизнес до начала июня 2023 года.