Жители поселка в Хабаровском крае рассказали о тигре, держащем всех в страхе

Жители поселка Мухен в Хабаровском крае рассказали kp.ru о тигре, который держит в страхе весь населенный пункт. По их словам, хищник стал наведываться еще в начале осени, периодически нападая на сторожевых собак, а в преддверии зимы животное стало охотиться с удвоенной силой.

«Два дня назад тигра видели уже рядом с остановкой, где дети садятся в автобус до школы. За последние пару недель дикая кошка съела собак 15, а может и больше. Уже становится страшно не просто за животных, а за себя, да и за людей, за детей», — рассказала одна из жительниц поселка.

Как стало известно изданию, после шквала обращений в поселок направили группу специалистов, которые сейчас опрашивают население. В управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края сообщили, что ведомство разбирается в ситуации, при необходимости будет запрошено разрешение на отлов тигра.

Однако хищник является краснокнижным, уничтожать его запрещено. Специалисты лишь могут вывезти животное подальше от людей.

В середине октября сообщалось, что тигр загрыз собаку, которая охраняла российско-китайскую границу под Хабаровском. Служебный пес находился на заставе в селе Казакевичево. Хищник оказался около собаки в три прыжка, после чего схватил ее за шею и унес в лес.

Ранее в Приморье начали проверку в связи с нападением амурского тигра на лошадь.