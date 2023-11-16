В Госдуме пообещали разобраться с дефицитом вакцины от кори в клиниках

Временный дефицит вакцины от кори в государственных клиниках связан с перебоями в логистике, заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Решать проблему уже начали, скоро ситуация наладится, пообещал он в беседе с НСН.

«В государственных клиниках ситуация такая же, так как сложности с логистикой, есть перебои, хотя вакцина есть. С этой ситуацией уже разбираются, поэтому скоро все наладится. Это всегда опасно, когда вакцины нет, а заболевание распространяется, — отметил Тумусов. — Но я бы не сказал, что будут какие-то катастрофические последствия, так как все необходимые меры принимаются. У нас есть и импортные вакцины, но в основном наши».

Американская фармацевтическая компания MSD действительно отозвала регистрацию в России своей вакцины от оспы «Варивакс», подтвердил депутат, заверив, что в стране с этими ограничениями справятся.

Напомним, в российских регионах все чаще регистрируются очаги заболевания корью. Так, сегодня стало известно, что в Нижневартовске часть учеников одной из городских школ перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори.

Врачи такую ситуацию связывают с недостаточным количеством привитых, и призывают провести в России ревакцинацию.