Мединский ответил на критику о пропаганде в учебнике истории

Помощник президента Владимир Мединский и автор нового учебника истории России прокомментировал исправление параграфа учебника о депортации народов и ответил на критику о пропаганде. Его слова приводит РБК.

Мединский ответил словами министра просвещения Российской Империи графа Сергея Уварова, который заявлял, что «в народном образовании преподавание истории есть дело государственное».

Мединский подчеркнул, что «так всегда было и всегда будет».

По его словам, для одних учебник вышел «просталинский», а для других «антисоветский» в зависимости от политических взглядов.

«Думаю, это как раз свидетельство того, что учебник получился взвешенным и объективным», — отметил экс-министр культуры.

Он подчеркнул, что авторы учебника находятся в контакте с учителями. По его словам, следят за обсуждением, а также учитывают все замечания.

Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский заявил, что учебник истории для непрофильных специальностей в высших учебных заведениях готовится в шести вариантах, имеющих общую основу, но обладающих различиями в зависимости от области знаний.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, когда появится в школах единый учебник по русскому языку и литературе.