Профессор МГИМО не стал комментировать свое увольнение после лекции Урганта

Заместитель декана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе не стал комментировать «Газете.Ru» свое увольнение из МГИМО МИД России. Он отказался пояснять, является ли причиной его ухода из вуза приглашение на лекцию телеведущего Ивана Урганта.

«No comments», — ответил Кобаладзе на вопрос, действительно ли он уволился по собственному желанию и не жалеет ли, что пригласил Урганта выступить в МГИМО.

В четверг, 16 ноября, пресс-служба МГИМО подтвердила увольнение Юрия Кобаладзе из университета. В вузе утверждают, что замдекана ушел по собственному желанию 14 ноября.

До этого стало известно, что профессора Кобаладзе уволили якобы из-за приглашения на одну из лекций телеведущего Ивана Урганта. Встреча журфака МГИМО с Ургантом состоялась месяц назад. Темой лекции было налаживание личных связей в медиапространстве.

14 ноября Кобаладзе сообщил студентам о своем увольнении. Те считают, что преподавателя вынудили уйти, и собираются писать коллективное письмо с просьбой вернуть профессора.

Сам Ургант в своем Telegram-канале прокомментировал увольнение Кобаладзе словами «Ах, водевиль, водевиль…».

Кобаладзе занимал должность замдекана факультета международной журналистики МГИМО с 2014 года. В 1980-х он работал в КГБ, в 1990-х — в Службе внешней разведки.

Ранее отец Ивана Урганта заявил, что шоу «Вечерний Ургант» закрыли на всякий случай.