Врач рассказала, какая рыба представляет наибольшую опасность для пожилых людей

Тиляпия является наиболее опасной рыбой для представителей старшего поколения. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Все зависит от того, где она выращивается, как ее кормили. Если условия были плохими, то рыба накапливает токсины, тяжелые металлы», — объяснила врач.

По ее словам, это создает наибольшую опасность именно для пожилых людей, потому что защитные функции организма человека с возрастом ослабевают.

«Я бы порекомендовала к тиляпии относиться настороженно, поскольку она может содержать разные вещества, компоненты. Если организм здоровый, то ее можно есть раз в месяц, не нужно отказываться. Главное – не частить», — сказала Соломатина.

Врач также добавила, что опасным для здоровья может быть и тунец, это также будет зависеть от его возраста. Она уточнила, что эта рыба может жить долго и на протяжении этого времени в ней накапливается ртуть.

До этого Елена Соломатина говорила, что пожилым людям полезно включать в свой рацион морского окуня, в котором содержится много йода. По ее словам, йододефицит является распространенной проблемой у представителей старшего поколения, потому что они редко едят морепродукты.

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