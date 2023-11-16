Первая леди Узбекистана призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиеева призвала стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить боевые действия, создать возможность доставки гуманитарной помощи людям, оказавшимся в тяжелом положении, решить конфликт только мирным и дипломатическим путем. Об этом первая леди заявила в ходе своего выступления на прошедшем в Турции саммите «Вместе за мир в Палестине», ее цитирует информационное агентство УзА.

Зироат Мирзиеева выразила глубокие соболезнования семьям и родственникам пострадавших от вооруженного конфликта.

«Мы не можем молча смотреть со стороны на страшные события, происходящие на палестинской земле», — сказала первая леди Узбекистана.

Она отметила, что события, которые уже больше месяца происходят в секторе Газа, не могут быть ничем оправданы.

По ее словам, несмотря на решительный протест и давление международного сообщества, масштабы разрушений и количество трагедий возросли до беспрецедентного уровня, и конца этому не видно.

«В результате возрастает возможность втягивания новых сил региона в данный конфликт», — заявила первая леди Узбекистана.

Зироат Мирзиеева озвучила твердую позицию Узбекистана, призвав стороны к незамедлительному прекращению огня и боевых действий и разрешению конфликта только мирным, дипломатическим путем, на основе принципа «два государства для двух народов».

Она отметила, что Узбекистан един с палестинским народом и полностью поддерживает его право на создание независимого государства в соответствии с резолюциями ООН.

По итогам саммита была принята Декларация доброй воли.

Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиеева приняла участие в состоявшемся в Стамбуле форуме «Вместе за мир в Палестине» по приглашению супруги президента Турции Эмине Эрдоган. На встрече жен руководителей государств и правительств также присутствовали принцесса Малайзии Тунку Азиза, первая леди Бангладеш Ребекка Султан, первая леди Боснии и Герцеговины Сабина Комшич, мать эмира Катара Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед и другие.

Встреча была организована с целью положить конец страданиям гражданского населения в Газе и продемонстрировать твердую солидарность в поиске решения палестино-израильского конфликта.