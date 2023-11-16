Основателя сети ресторанов «Тануки» объявили в розыск

Ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. Информация о нем появилась в базе МВД.

По какой именно статье разыскивается ресторатор, в ведомстве не пояснили. Однако источники Telegram-канала Shot, сообщили, что на него завели уголовное дело по статье «Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой». За это ему грозит до пяти лет колонии.

В сентябре 2022 года Александр Орлов продал последние доли в размере 33,3% в трех фирмах – «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Доли в трех фирмах, «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород», которым принадлежат шесть ресторанов в Москве, Подмосковье, Краснодаре и Нижнем Новгороде с суммарной выручкой за прошлый год 295 млн рублей, достались бизнесмену Андрею Аскерко.

Омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Московской области Сергей Миронов тогда оценил стоимость каждого ресторана примерно в 40 млн рублей.

Орлов активно развивает заведения в Европе, США и на Ближнем Востоке. Он также является президентом холдинга Bulldozergroup, в который входят рестораны «Поехали», сети «Ешак», «Китайчи» и Benvenuto в Москве, Toko Dubai и Sass Café в Дубае, ресторан Zoloto в Казахстане, караоке-клуб «Москва» и рестораны Eshak и «Желтое море» на Украине.

Ранее суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии Владимира Милова (признан в РФ иностранным агентом).