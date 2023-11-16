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В отношении двух студенток возбуждено дело за осквернение Вечного огня в Волгограде

Дело возбуждено в отношении студенток, прикуривших от Вечного огня в Волгограде

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Depositphotos

Уголовное дело возбуждено в отношении двух студенток, которые прикурили сигареты от Вечного огня в центре Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области в Telegram-канале.

«В Волгограде прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении двух девушек, прикуривших сигареты от Вечного огня», — указано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 15 ноября на территории мемориала «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армии...».

Обе девушки — жительницы Волгограда, одна в возрасте 21 года, другая — 24 лет.

Студенткам грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или арест до трех месяцев.

Еще один подобный случай произошел в Волгограде в июле. Тогда 15-летний подросток прикурил сигарету от Вечного огня. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего.

Ранее во Владимирской области женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за танец на Вечном огне.

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