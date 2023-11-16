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Россиян предупредили о новых правилах выезда за границу

Юрист Виноградов рассказал о новом порядке выезда из России

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Janis Laizans/Reuters

В декабре вступает в силу новый закон, который ограничивает выезд за рубеж определенных групп граждан, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм». С 11 декабря начинают действовать поправки к закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которые уточняют основания для признания заграничного, дипломатического или служебного паспорта недействительным.

Некоторыми из оснований являются изменение фамилии, имени, отчества, данных о дате и месте рождения владельца паспорта, а также изменение пола и истечение срока его действия. Кроме того, прекращение гражданства или отмена решения о приобретении гражданства владельца также могут стать основанием для того, чтобы загранпаспорт был признан недействительным. Министерство внутренних дел будет вести учет недействительных заграничных паспортов, чтобы предотвратить использование устаревших документов гражданами.

Юрист Виноградов считает, что ясное определение оснований для признания паспортов недействительными поможет сократить количество принимаемых решений «по усмотрению» уполномоченными органами. Это также позволит более эффективно защищать права граждан в случае их нарушения. Закон предусматривает передачу заграничного паспорта на хранение в МВД для тех, кому ограничен выезд из страны из-за призыва на военную или альтернативную гражданскую службу.

Порядок передачи на хранение, а также процедуры приема, учета, хранения и возврата паспорта будут определены правительством.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта лицам «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».

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