Адвокат объяснил изменения в приговоре Фургалу после апелляции

Адвокат Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края, Михаил Карапетян заявил, что апелляционная инстанция отменила приговор Фургалу в части процессуальных издержек, и этот вопрос будет решаться в первую очередь. Как пишет РБК, дальнейшие действия защиты будут предприниматься только после консультаций с самим Фургалом.

Если бывший глава региона даст свое согласие, будет подана кассационная жалоба. Адвокат уверен, что такое согласие будет получено.

Карапетян отметил, что приговор, вынесенный Фургалу, скорее всего будет отменен вышестоящими инстанциями. Предстоит кассация и рассмотрение дела Верховным судом. Адвокат добавил, что такой приговор не продержится долго, учитывая нарушения, допущенные в суде первой инстанции.

Ранее Московский областной суд сообщил, что приговор Люберецкого городского суда Московской области в отношении Фургала и других фигурантов дела отменен в части процессуальных издержек и направлен на новое рассмотрение. В остальной части приговор остался без изменений.

В феврале 2023 года Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х годов. Помимо Фургала, по делу были приговорены еще три человека. В ходе судебного разбирательства адвокаты просили оправдать подзащитных, утверждая, что не видят за ними вины.

Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018 года по июль 2020 года. В июле 2020 года его арестовали, вызвав массовые протесты в поддержку губернатора в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.