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Россиянка обворовала свою начальницу и купила на украденные деньги лотерейные билеты

Сибирячка сняла деньги с чужой карты и на всю сумму купила лотерейные билеты

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Пресс-служба «Столото»

В Красноярске женщина обворовала свою работодательницу и потратила ее деньги на лотерейные билеты. Об этом сообщает МВД Медиа.

Ранее судимая женщина 1959 года рождения работала помощницей у потерпевшей и воспользовалась банковской картой, которую та вручила ей для покупки необходимых товаров и продуктов питания. Красноярка зашла в личный кабинет нанимательницы в приложении банка со своего устройства и перевела на свой счет чужие сбережения.

На украденные 19 тыс. рублей злоумышленница приобрела лотерейные билеты. Позднее она призналась, что таким способом собиралась приумножить похищенный капитал. Ее задержали и отпустили под подписку о невыезде.

Уголовное дело о краже, возбужденное в ее отношении, в ближайшее время будет рассмотрено в суде.

Ранее жительница США выбросила в мусор выигрышный лотерейный билет на $1 млн.

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