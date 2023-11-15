Глава ЮНИСЕФ попала в аварию по пути в сектор Газа

Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в автомобильную аварию, когда направлялась из Египта в сектор Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя международной организации Куртиса Купера.

В материале указано, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло еще 14 ноября. При этом глава детского фонда получила травмы, но все же решила продолжить поездку в палестинский анклав.

Однако, по словам Купера, после осмотра врачи рекомендовали Рассел получить надлежащее лечение. В результате ей пришлось отложить рабочий визит в Израиль, где она планировала встретиться с семьями оказавшихся в заложниках детей.

«Мы полагаем, что по пути к [контрольно-пропускному пункту] «Рафах» машина угодила в большую выбоину или пыталась ее избежать, из-за чего транспортное средство съехало в глубокий кювет и перевернулось на бок», — уточнил представитель ЮНИСЕФ.

Он добавил, что исполнительный директор организации получила «значительные ушибы». Тем не менее ее травмы не считаются серьезными, подчеркнул Купер.

Ранее в ЮНИСЕФ рассказали, сколько детей до сих пор находятся на территории сектора Газа.