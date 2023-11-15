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Политолог назвал положительных изменения в избирательной системе России

Евгений Минченко: Путин продемонстрировал полное доверие избирательной системе

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин продемонстрировал полное доверие Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) и избирательной системе в целом. Об этом по итогам встречи главы государства с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Путин в этом смысле может опираться в том числе и на данные социологических исследований, которые показывают высокое доверие населения к избирательным процессам в России», — заявил эксперт.

По мнению Минченко, избирательная система России за последнее время претерпела достаточно серьезные изменения.

«Из положительных моментов я бы отметил то, что были возвращены и, собственно, уже прошло несколько циклов выборов губернаторов. У нас достаточно конкурентно прошли в 2021 году выборы в Государственную думу, в том числе вдобавок к четырем партиям, которые длительное время в ней присутствовали, в ней оказалась пятая. Та модель, которая существует, регулярно каким-то образом корректируется, но при этом базовые принципы остаются неизменными», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин заявил, что он, ЦИК и правительство — все работают для людей, в этом заключается как смысл работы, так и смысл жизни.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду вручил президент страны Владимир Путин.

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