У сделавшей подтяжку кожи россиянки диагностировали патологию нервной системы

В Тюмени женщине диагностировали заболевание нервной системы после неудачной подтяжки кожи. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что бизнесвумен стала оказывать косметологические услуги в феврале 2022 года. Не имея соответствующей лицензии, она арендовала офис в Тюмени, установила там аппарат без необходимой маркировки и документации, который при этом даже не был предназначен для выполнения таких процедур. На место врача-косметолога девушка пригласила местную жительницу, которая также не имела должной подготовки для проведения SMAS-лифтинга.

Потерпевшая пришла к ней на прием в августе прошлого года и получила услугу по подтяжке кожи за 7,5 тыс. рублей. После этого у женщины развилась нейропатия левого срединного и правого локтевого нервов. Медики признали, что ее здоровью был нанес вред средней тяжести.

В итоге 28-летнюю предпринимательницу из Новосибирской области обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В ближайшее время она предстанет перед судом. Как уточняется, пострадавшая потребовала взыскать с нее более 3 млн рублей.

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