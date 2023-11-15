Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У сделавшей подтяжку кожи россиянки диагностировали патологию нервной системы

В Тюмени женщина требует 3 млн рублей от косметолога после неудачного лифтинга

close
100%
Shutterstock

В Тюмени женщине диагностировали заболевание нервной системы после неудачной подтяжки кожи. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что бизнесвумен стала оказывать косметологические услуги в феврале 2022 года. Не имея соответствующей лицензии, она арендовала офис в Тюмени, установила там аппарат без необходимой маркировки и документации, который при этом даже не был предназначен для выполнения таких процедур. На место врача-косметолога девушка пригласила местную жительницу, которая также не имела должной подготовки для проведения SMAS-лифтинга.

Потерпевшая пришла к ней на прием в августе прошлого года и получила услугу по подтяжке кожи за 7,5 тыс. рублей. После этого у женщины развилась нейропатия левого срединного и правого локтевого нервов. Медики признали, что ее здоровью был нанес вред средней тяжести.

В итоге 28-летнюю предпринимательницу из Новосибирской области обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В ближайшее время она предстанет перед судом. Как уточняется, пострадавшая потребовала взыскать с нее более 3 млн рублей.

Ранее мужчина потребовал от врачей $640 тыс. за изуродованный нос.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий