Instagram* заблокировал аккаунты сыновей Кадырова

Соцсеть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала аккаунты сыновей главы Чечни Ахмата, Адама и Эли Кадыровых. Об этом сообщил ТАСС министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

«Накануне блокировке подверглись ведущие в нашей республике аккаунты на различных интернет-платформах», — уточнил он.

По словам Дудаева, заблокированы страницы, рассказывающие о деятельности первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и главы республики Рамзана Кадырова. Кроме того в этом списке аккаунты его сыновей и три канала государственной телерадиокомпании «Грозный» в YouTube.

Дудаев обратил внимание, что Чеченская Республика вызывает у Запада такой страх, что они всеми силами стремятся заглушить ее голос в инфополе.

В начале октября аккаунт сына Рамзана Кадырова Адама в Instagram заблокировали за нарушение правил сообщества — его удалят через полгода, если решение не будет оспорено.

Ранее сын Кадырова получил новую награду.