В Индии отец отметил развод дочери ярче, чем свадьбу

В Индии отец организовал праздник, когда узнал, что его дочь разводится с мужем, пишет MSN. Мужчина рад, что теперь у него нет такого зятя.

Женщина по имени Сакши Гупта вышла замуж в апреле 2022 года и узнала, что ее супруг уже женат. Мужчина отказался расторгнуть брак с первой женой, и индианка рассказала об этом своему отцу. Тот поддержал дочь и разрешил ей подать на развод.

Когда развод был оформлен, отец Сакши устроил праздник с салютом и барабанами в честь возвращения дочери домой. Кадры с места событий быстро разошлись по соцсетям, а позже мужчина прокомментировал ситуацию и рассказал, что относится к дочери с честью и уважением, особенно после неудачного брака.

Отец также добавил, что дал родственникам бывшего зятя $204 тысячи в качестве приданного дочери, которые теперь планирует вернуть.

Ранее в Индии женщина трижды выходила замуж и скрывалась после свадьбы с деньгами.