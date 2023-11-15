Врач назвал симптомы катаракты

Возможным признаком развития катаракты является снижение четкости и контрастности зрения. Об этом «Москве 24» рассказал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

По его словам, на начальных стадиях заболевание может никак себя не проявлять.

«На поздних стадиях катаракты человек ощущает снижение зрения, четкости, контрастности. Оно становится как сквозь матовое стекло или целлофановый пакет», — добавил врач.

Он предупредил, что болезнь не стоит запускать, потому что это может привести к потере зрения. Чтобы избавиться от нее, можно сделать операцию на глаза.

«Но даже после хирургического вмешательства при таком отношении к этому заболеванию может быть низкое зрение. Дело в том, что само по себе развитие катаракты способно провоцировать другие, вторичные офтальмологические заболевания, которые могут быть связаны со стойкой потерей зрения в послеоперационном периоде», — продолжил Куренков.

Специалист уточнил, что операцию лучше проводить на ранних стадиях заболевания, чтобы сохранить высокое зрение и снизить риски появления осложнений от хирургического вмешательства.

Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская до этого рассказала «Газете.Ru», что катаракта может возникнуть у любого человека, поскольку она является по сути естественным процессом старения вещества хрусталика.

Ранее врач рассказала, какие капли для профилактики катаракты действительно работают.