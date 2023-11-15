В Подмосковье отпразднуют День рождения Деда Мороза

Областное мероприятие «День рождения Деда Мороза» пройдет 18 ноября почти в 60 парках культуры и отдыха Московской области. Посетителей ждут интерактивные и анимационные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы и многое другое, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

«Так, в парке «Мира», г.о. Мытищи, гостей ждут анимационная программа «Зимовята», акробатическое шоу «Зимняя сказка» и мастер-класс «Рождественские календари». В парке «Пехорка», г.о. Балашиха, можно будет увидеть резиденцию Деда Мороза, посетить тематическую фотозону и интерактивную программу с зимней викториной. Принять участие в благотворительной акции «Сюрприз к Новому году», игровой программе «Взятие снежного городка» или анимационной программе с зимними персонажами и Дедом Морозом можно в парке «Дубки», г.о. Коломна», — говорится в сообщении.

Парк 30-летия Победы, Орехово-Зуевский г.о., приглашает на театрализованную программу «Однажды в сказке», мастер-классы «Снегирь» и «Фетровые истории. Сказка для Дедушки Мороза», а также детский квест «Морозные истории». В парке имени Н. Островского, г.о. Ступино, состоится подведение итогов и награждение победителей фотоконкурса «Поймай меня в объектив камеры». В парке «Крестов брод», г.о. Шатура, пройдёт телемост с Дедом Морозом, новогоднее караоке, будут работать локации с горячими напитками и имбирными пряниками. «Философия гнома Зимушкина» – общение-викторина со сказочными персонажами, мастер-класс по созданию гирлянд «Открытая мастерская», детская программа «Веселый снеговик» будут ждать посетителей в парке культуры и отдыха «Победа», Талдомский г.о. В Центральном городском парке, г.о. Истра, состоятся видеоконкурс «Лучшее поздравление Деду Морозу» и «Фотосессия с зимними персонажами».

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Официальный День рождения Деда Мороза впервые отметили 18 ноября 2005 года. Дату выбирали дети. Считается, что именно в середине ноября в Великом Устюге, Вологодская область, на родине зимнего волшебника, начинается климатическая зима и температура становится минусовой.