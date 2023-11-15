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В соцсетях похвалили женщину, работающую на девятом месяце беременности

World of Buzz: женщина из Малайзии работает на 9-м месяце беременности и удивляет соцсети

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TikTok

В соцсетях похвалили женщину, которая работает на девятом месяце беременности, пишет World of Buzz.

Женщина из Малайзии, у которой свой бизнес, продолжает ездить по клиентам и вести дела, несмотря на то, что находится на девятом месяце беременности. Будущая мать призналась, что хочет заработать побольше денег, а после родов взять небольшой перерыв.

Пользователи соцсетей похвалили трудолюбие и упорство женщины. Комментаторы пожелали ей удачи в бизнесе, однако некоторые люди теперь переживают за здоровье малазийки.

«Пожалуйста, отдохни, сестра! Я волнуюсь, когда вижу тебя в таком состоянии», — написал один из пользователей.

Ранее в соцсетях похвалили китайца, который 30 лет ухаживает за парализованной женщиной. Она попала в ДТП и осталась парализованной спустя месяц после их знакомства.

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