Преподавателя МГИМО уволили после приглашения Урганта на лекцию

Преподавателя Московского Государственного Института Международных Отношений (МГИМО), профессора Юрия Кобаладзе уволили после приглашения телеведущего Ивана Урганта на лекцию. Студенты вуза просят вернуть преподавателя факультета международной журналистики, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Встреча журфака МГИМО с Ургантом состоялась месяц назад. Ее темой было налаживание личных связей в медиапространстве. Как отмечает канал, сразу после того, как об этом стало известно в СМИ, у преподавателя начались проблемы.

По словам студентов вуза, руководство МГИМО после этого стало требовать от Кобаладзе, чтобы он приглашал на встречи военкоров, а неделю назад ему запретили устроить студентам лекцию с журналисткой Аленой Долецкой.

По данным канала, 14 ноября Кобаладзе сообщил студентам о своем увольнении. Студенты считают, что преподавателя, который проработал там девять лет, вынудили уйти. Они собираются писать коллективное письмо с просьбой вернуть профессора, но опасаются отчисления.

11 октября пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова отрицала, что Ургант выступал перед студентами вуза.

Ранее сообщалось, что деканат и ректорат МГИМО узнали о встрече с Ургантом из интернета и были шокированы.