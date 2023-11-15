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Суд признал законным 22-летний приговор хабаровскому экс-губернатору Фургалу

Суд в Москве признал законным 22-летний приговор Фургалу

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Максим Блинов/РИА Новости

Московский областной суд оставил без изменения 22-летний срок тюремного заключения бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную пресс-службу.

«Приговор Люберецкого городского суда Московской области <...> оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — указывается в решении суда.

Согласно информации пресс-службы, суд отправил на пересмотр лишь вопрос о взыскании денежных средств на процессуальные издержки с фигурантов дела.

В публикации отмечается, что приговор вступил в законную силу и будет исполнен в ближайшее время.

10 февраля суд приговорил Фургала к 22 годам колонии. Его признали виновным в организации заказных убийств в 2004-2005 годах. По словам судьи, эпизод с незаконным приобретением оружия был исключен из дела за истечением срока давности. 2 февраля бывший губернатор был признан виновным. Ранее прокурор попросил суд приговорить его к 23 годам строгого режима на основе обвинительного вердикта присяжных. Фургал был задержан в июле 2020 года.

Ранее в Москве начался второй судебный процесс над Фургалом.

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