Собака помогла спасти хозяйку, обнаружив у нее рак

Странное поведение собаки заставило жительницу Великобритании обратиться за медицинской помощью, у нее выявили опасное тяжелое заболевание. Об этом сообщает The Sun.

51-летняя Линдси Туэйтс из графства Саут-Йоркшир стала замечать кровянистые выделения на нижнем белье. Не придав этому особого значения, она решила не обращаться к врачам.

Спустя некоторое время она заметила, что ее бордер-колли странно себя ведет — собака постоянно обнюхивала задний проход владелицы, пес буквально ходил по пятам за своей хозяйкой.

Женщина решила пройти обследование, у нее был обнаружен колоректальный рак. Британка отметила, что если бы не ее верный пес, то заболевание могли выявить на более поздней стадии.

Линдси твердо намерена победить болезнь, ей предстоит пройти несколько курсов химиотерапии.

Ранее собака провалилась в ущелье и три дня провела в пещере с медведем.