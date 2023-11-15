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Врач рассказала, кому опасно есть твердый сыр

Врач Соломатина: твердый сыр не стоит есть людям с гипертонией

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Depositphotos

Твердый сыр может повысить давление и вызвать головную боль у некоторых людей, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

«Твердый сыр, в отличие от мягкого, — это более концентрированный продукт. Соответственно, все ингредиенты, которые в нем есть, — и полезные, и вредные — более концентрированные», — пояснила специалист.

По ее словам, в составе твердого сыра есть большое количество кальция и белка, однако также содержатся соль и вещество тирамин. Последние могут негативно сказаться на состоянии некоторых людей.

«У людей с повышенной чувствительностью к тирамину твердый сыр может вызвать головную боль или даже тошноту. Поэтому им лучше от него отказаться и перейти на рассольные сорта», — уточнила Соломатина.

Помимо этого, из-за большого содержания соли она не советует употреблять данный продукт людям, у которых происходит задержка жидкости в организме или есть гипертония.

Ученые из Городского университета Гонконга до этого обнаружили, что пробиотики, содержащиеся в йогурте, сыре и квашеной капусте, стабилизируют кровяное давление.

Ранее был назван продукт, помогающий в борьбе с болезнью Альцгеймера.

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