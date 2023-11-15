На Украине предложили запретить создавать анонимные Telegram-каналы

Правительство Украины должно запретить гражданам создавать анонимные каналы в мессенджере Telegram, так как они могут представлять угрозу для национальной безопасности из-за деятельности российских спецслужб. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что подобные источники информации могут привести к дестабилизации ситуации в стране. По мнению Данилова, в настоящее время на украинской территории создана разветвленная сеть Telegram-каналов российских спецслужб.

Секретарь координационного органа подчеркнул, что такие источники маскируются под украинские. Благодаря этому им удается манипулировать политической позицией и сознанием граждан страны, указал он.

«Главная опасность, из которой вытекает и базовое требование к Telegram-каналам — это деанонимизация их деятельности», — заявил Данилов.

В конце создатель платформы Павел Дуров заявил, что намерен блокировать все каналы с призывами к насилию. Как он сказал, причиной для ограничения их деятельности станет нарушение правил использования Telegram и норм поведения во всем цивилизованном мире.

Ранее пользователей Telegram предупредили о возможных кибератаках на личные данные.