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На Украине предложили запретить создавать анонимные Telegram-каналы

Секретарь СНБО Украины призвал запретить в стране анонимные Telegram-каналы

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Алексей Данилов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Правительство Украины должно запретить гражданам создавать анонимные каналы в мессенджере Telegram, так как они могут представлять угрозу для национальной безопасности из-за деятельности российских спецслужб. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что подобные источники информации могут привести к дестабилизации ситуации в стране. По мнению Данилова, в настоящее время на украинской территории создана разветвленная сеть Telegram-каналов российских спецслужб.

Секретарь координационного органа подчеркнул, что такие источники маскируются под украинские. Благодаря этому им удается манипулировать политической позицией и сознанием граждан страны, указал он.

«Главная опасность, из которой вытекает и базовое требование к Telegram-каналам — это деанонимизация их деятельности», — заявил Данилов.

В конце создатель платформы Павел Дуров заявил, что намерен блокировать все каналы с призывами к насилию. Как он сказал, причиной для ограничения их деятельности станет нарушение правил использования Telegram и норм поведения во всем цивилизованном мире.

Ранее пользователей Telegram предупредили о возможных кибератаках на личные данные.

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