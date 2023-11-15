Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянке зажало руку в тестомесильной машине на предприятии

В Якутске работнице пекарни зажало руку в тестомесильной машине

close
100%
Служба спасения Республики Саха (Якутия)

В Якутске местная жительница пострадала во время работы в пекарне. Работнице потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Службы спасения Республики Саха.

Инцидент произошел 14 ноября: 50-летней женщине зажало руку в тестомесильной машине. По информации издания Sakhalife.ru, самостоятельно вытащить руку работница не смогла, это делали специалисты экстренной службы с помощью слесарных инструментов и углошлифовальной машины.

На «скорой» пострадавшую доставили в больницу. Ей диагностировали травматический шок, а также перелом среднего пальца руки и множественные раны.

Ранее в Уфе мужчина ползком выбрался из застрявшего лифта и заснул.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий