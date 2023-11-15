Россиянке зажало руку в тестомесильной машине на предприятии

В Якутске местная жительница пострадала во время работы в пекарне. Работнице потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Службы спасения Республики Саха.

Инцидент произошел 14 ноября: 50-летней женщине зажало руку в тестомесильной машине. По информации издания Sakhalife.ru, самостоятельно вытащить руку работница не смогла, это делали специалисты экстренной службы с помощью слесарных инструментов и углошлифовальной машины.

На «скорой» пострадавшую доставили в больницу. Ей диагностировали травматический шок, а также перелом среднего пальца руки и множественные раны.

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