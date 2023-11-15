В Китае набирает популярность бизнес по уничтожению свадебных фотографий, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, просто так выкинуть или порвать свадебные фотографии в Китае довольно трудно. В этом виновата национальная традиция делать праздничные кадры на жестких акриловых холстах, которые устойчивы даже к огню. В результате у разводящихся пар остается не так много вариантов, как избавиться от совместных снимков — многие люди опасаются выкидывать их в мусорное ведро, опасаясь быть узнанными.

Мужчина по фамилии Лю придумал, как решить этот вопрос. Он основал компанию, которая специализируется на утилизации свадебных фото, гарантируя клиентам конфиденциальность. Оказалось, идея китайца была весьма успешной.

«Мы получили заказы из всех провинций и муниципалитетов Китая, кроме Тибета», — рассказывает он.

Процесс на производстве довольно прост, объясняет мужчина. Когда клиенты заключат договор, они отправляют фотографии на предприятие. Там сотрудники сначала покрывают фотографии аэрозольной краской, чтобы людей на снимках не было видно, а затем помещают их в мощную измельчительную машину. Весь процесс снимается на видео, и отснятый материал отправляется заказчику в качестве доказательства выполненной работы.

Стоимость услуги зависит от размера фото. Самая высокая цена — $14 за снимок, поделился Лю.

Ранее в Китае жених накрыл 100 столов и пригласил на свадьбу 1000 человек, но никто не пришел.