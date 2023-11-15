В Киеве демонтировали памятник Пушкину

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В Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило агентство УНИАН.

На распространенных кадрах облитый краской памятник поэту снимают с постамента краном.

8 ноября изображения Москвы и Санкт-Петербурга убрали с фасада здания почтамта в городе Бровары Киевской области.

4 ноября в Киеве завершили работы по демонтажу советской звезды со стелы, которую установили в честь 60-летия Победы над фашистской Германией. Обелиск расположен на проспекте Победы. Это название проспект получил в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако в начале 2023 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что дорогу переименовали в Брестский проспект.

До этого во Львове снесли памятник советской женщине-космонавту Валентине Терешковой.

Ранее в Киеве демонтировали бюст Пушкина, который находился на территории 153-й гимназии.