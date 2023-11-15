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В Петербурге мать обвинила дворника в изнасиловании 11-летней девочки

В Петербурге находящегося в розыске дворника задержали за изнасилование девочки

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Pixabay

В Петербурге задержали 23-летнего мигранта из-за изнасилования ребенка. Об этом сообщает 78.ru.

О произошедшем в полиции узнали накануне. К ним обратилась 30-летняя женщина и заявила, что неизвестный надругался над ее 11-летней дочерью. Какие-либо детали инцидента не сообщаются.

После этого правоохранители поймали дворника из Узбекистана. В последствии выяснилось, что 23-летний молодой человек находится в розыске. Полиция подозревала его в аналогичном преступлении, которое было совершено в Калужской области в октябре.

В отношении работника ручного труда возбуждено уголовное дело. На данный момент уроженец Узбекистана находится в изоляторе.

Ранее во Франции мужчину арестовали за попытку изнасилования 87-летней женщины.

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