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В Грузии задержали членов воровского мира

В Грузии полиция задержала 18 членов воровского мира

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Александр Имедашвили/РИА «Новости»

В Грузии полиция и прокуратура провели крупную спецоперацию по поиску и задержанию членов воровского мира, удалось найти 18 человек. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Оперативные мероприятия прошли в Тбилиси, Аджарии, Гурии, Самегрело и Шида Картли. Среди 18 задержанных пятеро подозреваются в поддержке воров в законе, шестеро — в участии в незаконной деятельности, семерых взяли за обращения к преступным авторитетам.

По данным МВД Грузии, фигуранты обращались к ворам в законе Руслану Гегечкори, Тенгизу Хопериа, Джейрану Кинцурашвили, Ревазу Морчиладзе и Паате Бакрадзе, пребывающими за границей. Обратившиеся пытались урегулировать финансовые проблемы между гражданами с целью получения личной выгоды.

В результате представители местной криминальной среды устраивали воровские разборки, обязывали выплатить деньги. В случае отказа выполнять требования воров в законе участника разборок наказывали физически.

Возбуждено уголовное дело.

В июле министр внутренних дел Абхазия Роберт Киут заявлял, что по республике объявлен план «Перехват» в связи с оперативным розыском криминального авторитета по прозвищу Динрид.

Ранее правительство России предложило не изолировать воров в законе в СИЗО.

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