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Россиян предупредили об активности киберпреступников перед Новым годом

Аналитик Кошелева: перед праздниками растет количество киберпреступлений

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Depositphotos

В предпраздничные дни киберпреступники начинают активнее обманывать россиян, которые в предновогодней суете торопятся принимать решения и теряют бдительность, предупредила в беседе с телеканалом «360» старший аналитик направления аудитов и оценки соответствия информационной безопасности УЦСБ Татьяна Кошелева.

В такое время люди реже замечают угрозу кибератаки, и злоумышленники ищут возможность взломать учетную запись сотрудников, войти в их «учетку», в том числе – с помощью завлечения пользователей различными акциями и скидками магазинов.

Мошенники могут предлагать перейти по ссылке с якобы информацией о годовых премиях, пройти регистрацию в онлайн-магазине для получения бонусов, пытаться перехватить cvc-коды, коды-пароли из СМС при оплате в онлайн-магазинах. Также часто преступники создают ненастоящие онлайн-магазины, на которых предлагают невероятные скидки, или фишинговые формы с авторизацией, которые позволяют им завладеть персональными данными человека.

«Грубо говоря, в новогодние праздники злоумышленники будут пытаться наживаться на нашем праздничном настроении, высокой скорости принятия решений в атмосфере предновогодней суеты и повышенном сезонном спросе», — пояснила Кошелева.

Эксперт рекомендует с осторожностью относиться к выгодным предложениям, акциям, не торопиться с принятием решения, проверять онлайн-ресурсы, а также не использовать основные банковские карты для оплаты интернет-покупок.

Напомним, также юристы предупреждают, что у мошенников есть схемы обмана россиян с помощью распродаж и акций.

IT-эксперт ранее рассказывал, что мошенники стали использовать голосовой фишинг для выманивания денег.

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