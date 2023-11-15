Израиль одобрил поставку топлива для грузовиков ООН в Газе

Израиль одобрил поставку 24 тонн дизельного топлива для грузовиков ООН в секторе Газа, передает агентство Reuters, ссылаясь на источник во всемирной организации.

По словам источника, США надавили на ООН, чтобы она приняла это топливо.

До этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что сектор Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках с гуманитарной помощью.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.