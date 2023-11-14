Мужчина попал в больницу после ДТП и был пойман при попытке изнасиловать пожилую пациентку

Во Франции поймали мужчину, который якобы пытался изнасиловать пожилую пациентку больницу. Об этом сообщает Actu17.

13 ноября 37-летний мужчина был доставлен в больницу Тьенвиля в сопровождении жандармов. Перед этим его задержали в связи с ДТП, которое он устроил в состоянии алкогольного опьянения.

Пока автомобилист ждал своей очереди на взятие проб крови, он незаметно проник в палату к 87-летней женщине. Вскоре туда заглянула медсестра и увидела, что неизвестный насильно прижал пациентку к себе и стал раздевать.

Визит медика остановил злоумышленника, затем в дело вмешались полицейские. Они задержали попавшего в автомобильную аварию мужчину по обвинению в развратных действиях.

Ранее мужчину, который помог пенсионерке донести тяжелую сумку, осудили за ее изнасилование.