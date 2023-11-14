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Все больницы в Газе могут закрыться в течение двух дней

Все больницы в Газе могут закрыться без топлива в течение двух дней

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Тарек Алиян/РИА Новости

Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила, что все работающие больницы в секторе Газа могут закрыться в течение двух дней, если в них не наладят поставки топлива. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

«Если в течение 48 часов топливо не будет поставлено, все больницы в секторе Газа прекратят свою работу. На данный момент 25 больниц прекратили предоставлять свои услуги из-за нехватки топлива либо обстрелов, осталось всего 10 работающих больниц», — сказала аль-Кейла.

При этом отмечается, что медицинский комплекс «Аш-Шифа» окружен израильскими военными. На данный момент администрация медицинского учреждения собирается принять решение об эвакуации.

Ранее палестинец Омар Зороб во время ожидания своей семьи из сектора Газа в московском аэропорту Домодедово рассказал, что ситуация в анклаве страшная. Самолет Ил-76 МЧС РФ с гражданами России из Газы на борту приземлился в российской столице в ночь на 14 ноября. Зороб поделился, что прожил в палестинском анклаве четыре года.

В аэропорту Зороб встречал маму, братьев и жену брата. Его самого сопровождала девушка Мария. Палестинец поблагодарил Россию за помощь и отметил, что его брату нужно закончить учебу в этой стране и дальше оставаться в ней.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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