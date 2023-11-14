В Чувашии 76-летний пенсионер живет в доме из мусора, построенном своим руками

Житель поселка Первомайский в Чувашии построил своими руками дом из мусора. Историю мужчины рассказывает издание «Про Город».

76-летний Борис Георгиевич живет в доме, который построил самостоятельно, с начала 1990-х годов. К зданию ведет мост через небольшую речку, его также соорудил хозяин дома и назвал «Борисовским». Сам дом высотой в три этажа застеклен лишь частично. Ни обоев, ни какой-либо отделки внутри нет, кроме того, нет в нем электричества и воды. Журналисты не выяснили, как хозяин моется, но узнали, что в качестве освещения он использует фонарики. Владелец необычного дома рассказал, что сейчас живет с кошкой, а раньше у него на огороде жил «бродяга».

«Дом сам строил. Врать не буду, кроме цемента, керамблоков я использовал строительный материал. Гранитом облицевал дом не везде, закончить надо. Еще хочу все колонны белой краской покрасить, одну покрасил, еще три надо. А поверху по этажу вкруговую балкончик доделаю», — поделился планами пенсионер.

Известно, что до того, как переехать в дом из мусора, мужчина служил в армии и работал технологом по лесозаготовкам, а затем лишился крова. Он никогда не был женат, но утверждает, что имеет внебрачного сына, который живет в соседнем регионе.

«После техникума работал в Ульяновской области сначала приемщиком, потом мастером. После армии (служил в ракетных войсках) меня отправили в Оренбургскую область стратегические ракеты обслуживать. Сюда попал из-за работы — трудился мастером лесозаготовок. Как без жилья остался? Я у родителей скорее всего проблемный был. Младший брат занял дом, хороший дом — газ проведен. Так всю зиму газ горит, и никто там не живет. А я без жилья остался», — пояснил пенсионер. Именно ближайший родственник снабдил его теплым вагончиком с титановой печкой, которую мужчина затем перенес в здание.

По словам Бориса Георгиевича, соседи пытаются выжить его с участка.

«Я дом закончил бы, но сосед залез на мою территорию, четыре яблони спилил. Подлых людей полно, я водоем начал рыть, а они у меня три метра земли забрали. Цыгане приходят, воруют у меня. О, они найдут, что украсть. Я им как-то аккумулятор продал на свою голову, теперь вот захаживают иногда», — рассказал он.

Мужчина называет себя состоятельным человеком, мечтает установить на крыше вагончика солнечные батареи и утверждает, что не страдает алкогольной зависимостью.

«Врать не буду, могу выпить. Но никогда пьяным не был. Я держу себя в трезвом виде», — подчеркнул пенсионер.

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