Шестеро российских военнослужащих с автоматами покинули часть

Шестеро российских военнослужащих с автоматами самовольно покинули расположение воинской части. Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник, это произошло в Брянской области.

По его данным, покинувшие часть в Суземском районе уроженцы Тывы. Полиция ввела план «Сирена» после их ухода из части 13 ноября.

План «Сирена» подразумевает поиск подозреваемых в совершении преступления. Силовые структуры патрулируют различные участки и могут останавливать граждан для проверки документов или досмотра.

В конце августа сообщалось, что план «Сирена» объявили на территории Ростовской области после того, как одну из местных воинских частей покинул вооруженный контрактник. Согласно полученной информации, молодой человек покинул воинскую часть 25 августа. При этом 21-летний солдат прихватил с собой автомат Калашникова и 120 патронов. Вскоре военнослужащего нашли в слободе Дегтево.

Ранее в Ростове-на-Дону ввели план «Сирена» из-за вооруженного мужчины в камуфляже.