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Москвичам пообещали мороз

Синоптик Ильин: в Москву к концу недели придут мороз и снег

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Синоптик Александр Ильин заявил, что к концу недели в Москву придет мороз и снег, в столице начнут появляться первые признаки зимы. Об этом сообщается на сайте газеты «Вечерняя Москва».

По его словам, до четверга, 16 ноября, в столице следует ожидать положительную температуру.

Синоптик отметил, что 15 ноября в городе прогнозируется +2…+4°C, вечером ожидается снег с дождем, местами гололедица, а ночью температура опуститься до 0°C.

Уже в четверг днем температура будет в пределах 0…+2°C, ночью ожидается до -1°C.

Ильин добавил, что 17 ноября в столице будет еще холоднее, установятся «чувствительные морозы». Днем прогнозируется -1…-6°C, ночью — -4°C.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что самым холодным днем на этой неделе в Москве станет пятница, 17 ноября, температура в этот день составит -3...-5°C.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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