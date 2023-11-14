Россиянина посадили на шесть лет за порчу плакатов с героями СВО

Суд в Тольятти вынес приговор местному жителю за вандализм и дискредитацию российской армии. Как сообщил Следственный комитет в Самарской области, 46-летнего мужчину посадили на шесть лет, а приговор уже вступил в силу.

«Следствием и судом установлено, что в 2022 году злоумышленник неоднократно совершал порчу плакатов с изображением российских военнослужащих, проявивших героизм в ходе СВО», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, подсудимый совершал акты вандализма вместе со своим сыном, которому на тот момент даже не исполнилось 18 лет.

В итоге житель Тольятти получил наказание в виде шести лет заключения в колонии общего режима сразу по трем уголовным статьям: за дискредитацию ВС РФ, за вандализм и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

До этого сообщалось о задержании жителя Бурятии, который, по версии следователей, распространял ложные сведения, направленные на дискредитацию ВС России, и вербовал граждан в ВСУ.

Ранее стало известно, что житель Златоуста написал заявление о дискредитации российской армии на политолога Сергея Маркова.