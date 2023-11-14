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В российском регионе двухлетний ребенок сел на стакан горячего чая

В Тыве двухлетняя девочка села на стакан чая и попала в больницу

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Pexels

В Республике Тыва двухлетний ребенок пострадал, когда родители находились рядом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в Кызыльском районе, в селе Терлиг-Хая. По предварительной информации, к родителям девочки приехал родственник и все собрались пить чай на полу около печки. Во время разговоров родители отвлеклись и ребенок сел на стакан с горячим чаем.

После произошедшего младшего члена семьи доставили в больницу и оказали необходимую помощь. О том, насколько серьезной была травма, не сообщается. В отношении родителей составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в Татарстане девочка попала в больницу с сильным ожогом после дня в детском саду.

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